Актер из «Гарри Поттера» снимется в новом сезоне «Фарго»
22 декабря 2016 г.
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22 декабря 2016 г.
Ранее занимавшийся съемками сериала телеканал FX объявил, что в новом сезоне «Фарго» также появится Юэн Макгрегор. Шотландский актер сыграет сразу две роли — братьев-близнецов Эммита и Рэя Стусси, один из которых сделал состояние на недвижимости, а другой работает патрульным в полиции.
Действие новых серий, которые выйдут в эфир в 2017-м, разворачивается вскоре после событий первого сезона. В продолжении не появятся персонажи из предыдущих эпизодов.
Телеверсия «Фарго» выходит на экраны с 2014 года. Оригинальный фильм Итана и Джоэла Коэнов вышел в 1995 году. В нем снялись Фрэнсис Макдорманд, Уильям Мэйси, Стив Бушеми и Петер Стормаре. Фильм получил премии «Оскар» за лучший сценарий и за актерскую игру Макдорманд.
Дэвид Тьюлис сыграл Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере. Он также известен по лентам «Мальчик в полосатой пижаме», «Царство небесное», «Большой Лебовски» и «Полное затмение».
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