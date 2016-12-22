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Актер из «Гарри Поттера» снимется в новом сезоне «Фарго»

Актер из «Гарри Поттера» снимется в новом сезоне «Фарго»
Британский актер Дэвид Тьюлис исполнит одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Фарго».
Актер сыграет Варгаса — «таинственного одиночку и закостенелого капиталиста».

Ранее занимавшийся съемками сериала телеканал FX объявил, что в новом сезоне «Фарго» также появится Юэн Макгрегор. Шотландский актер сыграет сразу две роли — братьев-близнецов Эммита и Рэя Стусси, один из которых сделал состояние на недвижимости, а другой работает патрульным в полиции.

Действие новых серий, которые выйдут в эфир в 2017-м, разворачивается вскоре после событий первого сезона. В продолжении не появятся персонажи из предыдущих эпизодов.

Телеверсия «Фарго» выходит на экраны с 2014 года. Оригинальный фильм Итана и Джоэла Коэнов вышел в 1995 году. В нем снялись Фрэнсис Макдорманд, Уильям Мэйси, Стив Бушеми и Петер Стормаре. Фильм получил премии «Оскар» за лучший сценарий и за актерскую игру Макдорманд.

Дэвид Тьюлис сыграл Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере. Он также известен по лентам «Мальчик в полосатой пижаме», «Царство небесное», «Большой Лебовски» и «Полное затмение».

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