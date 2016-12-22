Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

В части домов временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:пер. Северина Потоцкого (17 Партсъезда), 34-а до 17:00 22.12.16 г., ул. 12 Апреля, 6 (п. №7) до 20:00 22.12.16 г.ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №6) до 14:00 22.12.16 г., ул. Алчевских (Артема), 21, ул. Пушкинская, 47/49 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б (п. №4, стояк), пр. Жуковского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 до 20:00 22.12.16 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №1, стояк), 38-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 71-а, 71-б, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 58-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.12.16 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89, 91, 83, 77, 71, 65, 67, 69, 69-а, 73, 75, 75-а, 79, 81, 85, 87, ул. Познанская, 8-а, 8-б до 23:50 22.12.16 г.ул. Ферганская, 33-б (п. №2, стояк) до 17:00 22.12.16 г.пер. Тбилисский, 1-20 (ч/с), ул. Набойченко, 104-120 (ч/с), ул. Звенигородская, 1-30 (ч/с) до 20:00 22.12.16 г.пр. Героев Сталинграда, 177 (спаренный стояк) до 20:00 22.12.16 г.ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк) до 17:00 22.12.16 г., ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №3, стояк) до 18:00 22.12.16 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (к. №1, п. №1, стояк) до 20:00 22.12.16 г.ул. Зачепиловская, 1-71 (ч/с), ул. Дорошенковская, 1-44 (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский, 1-31 (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский, 1-25 (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский, 1-39 (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский, 1-20 (ч/с), пр. Людвика Свободы, 24 (п. №4, стояк), ул. Сумская, 71 (п. №3) до 20:00 22.12.16 г.