Харьков

  • 247
    •  / 

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пер. Северина Потоцкого (17 Партсъезда), 34-а до 17:00 22.12.16 г., ул. 12 Апреля, 6 (п. №7) до 20:00 22.12.16 г.

Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №6) до 14:00 22.12.16 г., ул. Алчевских (Артема), 21, ул. Пушкинская, 47/49 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б (п. №4, стояк), пр. Жуковского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13  до 20:00 22.12.16 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №1, стояк),  38-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 71-а, 71-б, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 58-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.12.16 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89, 91, 83, 77, 71, 65, 67, 69, 69-а, 73, 75, 75-а, 79, 81, 85, 87, ул. Познанская, 8-а, 8-б до 23:50 22.12.16 г.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33-б (п. №2, стояк) до 17:00 22.12.16 г.

Новобаварский район:
пер. Тбилисский, 1-20 (ч/с), ул. Набойченко, 104-120 (ч/с), ул. Звенигородская, 1-30 (ч/с) до 20:00 22.12.16 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177 (спаренный стояк) до 20:00 22.12.16 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк) до 17:00 22.12.16 г., ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №3, стояк) до 18:00 22.12.16 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (к. №1, п. №1, стояк) до 20:00 22.12.16 г.

Шевченковский район:
ул. Зачепиловская, 1-71 (ч/с), ул. Дорошенковская, 1-44 (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский, 1-31 (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский, 1-25 (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский, 1-39 (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский, 1-20 (ч/с), пр. Людвика Свободы, 24 (п. №4, стояк), ул. Сумская, 71 (п. №3) до 20:00 22.12.16 г.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 USD 2626.68 грн
100 EUR 2743.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи