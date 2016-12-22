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На Донбасс отправился очередной «гумконвой»

На Донбасс отправился очередной «гумконвой»
Россия отправила на оккупированную часть Донбасса 59-й конвой с так называемой "гуманитарной помощью".
Как сообщается на сайте МЧС России, колонна, в составе которой более 40 автомобилей, выдвинулась в сторону российской границы. По данным ведомства, автомобили везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов, основная масса груза - это продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости.

«Перед прибытием на государственную границу колонна разделится на две части. Одна из них пройдет на пункт пропуска «Донецк», вторая - на «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», - говорится в сообщении.

В МЧС РФ также отметили, что в состав колонны входят медики и технический персонал, «готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз».

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