На Донбасс отправился очередной «гумконвой»

Россия отправила на оккупированную часть Донбасса 59-й конвой с так называемой "гуманитарной помощью".

Как сообщается на сайте МЧС России, колонна, в составе которой более 40 автомобилей, выдвинулась в сторону российской границы. По данным ведомства, автомобили везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов, основная масса груза - это продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости.«Перед прибытием на государственную границу колонна разделится на две части. Одна из них пройдет на пункт пропуска «Донецк», вторая - на «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», - говорится в сообщении.В МЧС РФ также отметили, что в состав колонны входят медики и технический персонал, «готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз».