Украина

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В Украине может появиться институт арендного жилья

В Украине может появиться институт арендного жилья
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) планирует в 2017 году разработать законопроект для введения института арендного жилья.
«Мы запланировали на 2017 год создать законопроект и считаем, что в будущем, когда у государства появятся деньги, например, на 2018 год заложить в бюджет деньги на строительство арендного жилья. Также строительство такого жилья могут финансировать пенсионные фонды, потому что из-за рисков они лучше будут инвестировать в государственные объекты, а не в коммерческие», - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Парцхаладзе отметил, что государственный фонд арендного жилья позволит обеспечить жилищные потребности госслужащих без передачи служебного жилья в собственность.

«На сегодня мы имеем дело с тем, что чиновник, заходя на новую должность, сразу получает в собственность служебное жилье, независимо от того, сколько и с каким результатом он проработает на государство. Наше предложение - предоставлять специалистам государственное жилье в аренду. Если человек проработает на должности, скажем, 5 или 10 лет, тогда он сможет переоформить его в собственность», - сказал замминистра.

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