Экономика

  • 186
    •  / 

НБУ спрогнозировал уровень инфляии по итогам года

НБУ спрогнозировал уровень инфляии по итогам года
По результатам 2016 года цены в Украине вырастут в среднем на 12%, как и планировал Национальный банк Украины.
«По инфляции мы ожидаем, что практически точно наша цель совпадет с реальными цифрами. К концу года - мы выходим на инфляцию - 12%. Эта та цель, которую мы задекларировали еще в прошлом году (12% плюс - минус 3%. - Ред.)», - заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, не все Центробанки мира могут похвастаться таким точным прогнозом. Тем более, что в 2015 году годовой уровень инфляции в Украине составил 43%.

Чурий добавил, что накануне Совет НБУ принял основы проведения монетарной политики на 2017 год.

«Рада подтвердила монетарный режим - инфляционного таргетирования. Подтвердила цели по инфляции до 2019 года. Так, в следующем году инфляция составит 8% (плюс-минус 2%). Среднесрочная цель - 5% (плюс минус 1%)», - отметил замглавы регулятора.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 USD 2626.68 грн
100 EUR 2743.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи