Японцы намерены построить под Харьковом завод

Перспективы реализации экопроектов в сфере ЖКХ региона представители компании «Марубени Корпорейшн» обсудили с руководством Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА, сообщили в пресс-службе обладминистрации
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Как рассказал директор департамента Сергей Магдисюк, японцы предлагают дешевые кредиты для реализации энергосберегающих мероприятий и строительства мусоросжигающих заводов по их технологии.
– По такой технологии работает мусоросжигающий завод в Токио, построенный в центре города. Он не создает неудобств для жителей, так как при сжигании отходов не выделяются запахи и не осуществляются вредные выбросы, – объяснил Сергей Магдисюк.
Весной следующего года делегация Харьковской области планирует посетить Японию в рамках украино-японского сотрудничества и на месте ознакомиться с тем, как работают японские технологии.
– Японцы предлагают сотрудничество на выгодных для нас условиях. Сейчас мы изучаем возможность отработки их технологии на базе комплекса по переработке ТБО, который будет строиться в Изюме. Если проект будет одобрен и даст положительный результат, мы продолжим сотрудничество с японскими коллегами в сфере обращения с бытовыми отходами, – отметил Сергей Магдисюк.