Харьковские школьники могут скорректировать семестровые оценки

Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, отметив, что для многих детей семестровые оценки являются важными, при этом значительная часть школьников пропустила занятия по болезни.
– Если ребенок получил, например, 8, но чувствует, что его знания могут быть оценены выше, то родители в течение трех дней должны написать заявление на предоставление возможности скорректировать оценку. В течение пяти дней после подачи заявления можно будет подойти к учителю и выполнить какое-то задание, пройти собеседование и т.п. В любом случае, оценка не может быть ниже, чем первоначальная, то есть ребенок или подтвердит ее, или получит выше, – рассказала Ольга Деменко.
При этом она обратила внимание, что корректировки оценки учениками 9 и 11 классов, которые претендуют на свидетельства с отличием, на золотую или серебряную медали, не позволят получить такие свидетельства и медали.
В пятницу в школах заканчивается первый семестр, и занятия в школах возобновятся 10 января, сообщает пресс-служба горсовета
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