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ВР исключили Надежду Савченко из делегации в ПАСЕ

ВР исключили Надежду Савченко из делегации в ПАСЕ
Верховная Рада отменила свое решение о внеквотном избрании народного депутата Надежды Савченко в делегацию Украины в ПАСЕ.
За это соответствующее постановление проголосовали 237 народных депутатов.

Савченко включили в делегацию ПАСЕ в конце 2014 года для предоставления ей международного иммунитета, когда она находилась в российском плену. Сейчас ей этот иммунитет не нужен, что и стало формальным основанием для сегодняшнего решения Верховной Рады.

На самом деле Савченко исключили из делегации за тайную встречу с боевиками.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". На самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики.

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина".

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