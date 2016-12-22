«Приватбанк» снял все ограничения на проведения операций

«В течение последних трех дней, когда работала временная администрация, были наложены некоторые ограничения на деятельность банка. Но сегодня решением правления все эти ограничения сняты. Все наши клиенты смогу до конца дня получить полный набор услуг, который раньше предоставлялся Нацбанком. Будут разблокированы корреспондентские счета, возобновлено начисление процентов, будет работать в надлежащем режиме работать система SWIFT, будут выдаваться кредиты овердрфат и так далее», – сказал новый глава правления «Приватбанка» Александр Шлапак.
Напомним, на вечернем заседании Кабмина в воскресенье было решено национализировать «Приватбанк»
. Крупнейший банк страны перейдет в 100%-ную государственную собственность. Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что «Приватбанк» был национализирован в связи с тем, что его капитал на 148 млрд гривен меньше необходимого. В связи с технической необходимостью, обусловленной процедурой смены контроля и особенностями законодательства, «Приватбанк» приостановит на сутки
исполнение платежей юридических лиц. Физических лиц это не касается.