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Россия собирается усилить группировку войск у границ Украины

Россия собирается усилить группировку войск у границ Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия примет меры по усилению своей группировки у границ Украины.
«В 2017 год Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении», - сказал Шойгу.

По его словам, оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%.

«В результате выполнения гособоронзаказа рост поставок в войска нового вооружения и техники составил 5%. В итоге оснащенность частей постоянной готовности вооруженных сил современными образцами доведена до 58,3%», - сообщил Шойгу и добавил, что уровень исправности военной техники в 2016 году также увеличился, достигнув 94%.

Кроме этого, по его словам, четыре зенитно-ракетных полка воздушно-космических сил РФ в 2017 году предстоит оснастить комплексами С-400.

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