Россия собирается усилить группировку войск у границ Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия примет меры по усилению своей группировки у границ Украины.

«В 2017 год Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении», - сказал Шойгу.По его словам, оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%.«В результате выполнения гособоронзаказа рост поставок в войска нового вооружения и техники составил 5%. В итоге оснащенность частей постоянной готовности вооруженных сил современными образцами доведена до 58,3%», - сообщил Шойгу и добавил, что уровень исправности военной техники в 2016 году также увеличился, достигнув 94%.Кроме этого, по его словам, четыре зенитно-ракетных полка воздушно-космических сил РФ в 2017 году предстоит оснастить комплексами С-400.