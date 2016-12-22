Харьковский суд взыскал в пользу днепропетровского вуза более 95 тысяч

Рассмотрев иск Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна к Частномуакционерному обществу «Научно-Исследовательский институт «Техностандарт», хозяйственный суд Харьковской области взыскал в пользу истца более 95000 гривен.

«Между Днепропетровским национальным университетом железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаря (исполнителем) и Частным акционерным обществом «Научно-Исследовательский институт «Техностандарт» (заказчиком) был заключен договор, по условиям которого ответчик поручает, а истец принимает на себя выполнение работ (научно-техническая продукция) с последующим предоставлением научно-технического отчета и протокола испытаний.Во исполнение условий договора истец выполнил оговоренные в договоре работы и передал их ответчику. Ответчик в нарушение условий договора оплатил выполненные истцом работы частично. Таким образом у ответчика перед истцом возникла задолженность по договору», - сообщили в пресс-службе суда.Суд удовлетворил иск Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и взыскал в его пользу более 95000 грн.