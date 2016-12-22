Политика

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На Светлодарской дуге продолжаются бои

На Светлодарской дуге продолжаются бои
Утром в четверг враг дважды пытался штурмовать позиции сил АТО на Светлодарской дуге, сообщается на сайте Минобороны.
"С 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно совершил попытку штурма. Все атаки отбиты, противник вынужден был отступить", - сказано в сообщении.

Потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины нет, потери противника уточняются.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, боевики пытались выбить украинских военных с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли пятеро бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 были контужены или травмированы.

19 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге погиб один военнослужащий, девять получили ранения и восемь были контужены.

20 декабря враг не прекратил активные боевые действия на Светлодарской дуге. В целом на протяжении этого дня на Донбассе двое военных погибли, четверо получили ранения, еще четверо были контужены.

21 декабря на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов 11 военных получили ранения.

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