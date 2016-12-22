На Светлодарской дуге продолжаются бои

"С 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно совершил попытку штурма. Все атаки отбиты, противник вынужден был отступить", - сказано в сообщении.
Потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины нет, потери противника уточняются.
Напомним, в воскресенье, 18 декабря, боевики пытались выбить украинских военных с занимаемых позиций
в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника
погибли пятеро бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 были контужены или травмированы.
19 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге погиб один военнослужащий, девять получили ранения и восемь были контужены.
20 декабря враг не прекратил активные боевые действия
на Светлодарской дуге. В целом на протяжении этого дня на Донбассе двое военных погибли, четверо получили ранения, еще четверо были контужены.
21 декабря на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов 11 военных получили ранения.