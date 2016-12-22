Украина

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Госпогранслужба призывает украинцев не ездить в РФ без особой необходимости

Госпогранслужба призывает украинцев не ездить в РФ без особой необходимости
Госпогранслужба Украины призывает украинцев воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости.
«Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора», - на своей странице в Facebook написал спикер ГПСУ Олег Слободян.

Он отметил, что спецслужбы РФ с помощью пограничной базы «Каскад-Поток» ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ.

«При срабатывании базы, российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора», - отметил он.

Также он сообщил, что спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ.

«Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины. Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона», - сказал он.

По его словам, граждане Украины, которые задерживались в РФ, рассказывали о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к сотрудничеству или признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали.

В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости.

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