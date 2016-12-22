В Харькове пройдет благотворительный матч в поддержку Василия Симонова

30 декабря 2016 года в 18.00 во Дворце спорта «Локомотив» состоится благотворительный матч по футзалу между командами «Локомотив» (Харьков) – «Универ-ЭХО» (Харьков).

Вырученные средства от проведения матча пойдут на проведение операции председателю Комитета детско-юношеского футзала Ассоциации футзала Украины Симонову Василию Михайловичу. Матч планируется транслировать по каналам Sport 1 и ОТБ.Команды выступят в смешанных составах: действующие игроки, в том числе игроки национальной сборной Украины, чемпионы Украины различных годов и игроки, завершившие свою профессиональную карьеру, хорошо известные харьковскому зрителю – вице-чемпионы Европы по футзалу, победители Кубка УЕФА по футзалу, многократные чемпионы Украины Василий Сухомлинов, Виталий Чернышев, Алексей Кудлай, Виталий Одегов, Александр Кондратюк, Валерий Замятин и другие.В составах обеих команд также сыграют игроки харьковского «Металлиста» и национальной сборной команды Украины по футболу Александр Горяинов, Сергей Пшеничных, а также спортивный директор Комитета сборных команд Украины ФФУ, председатель Харьковской областной федерации футбола Евгений Красников.Организаторы матча приглашают харьковчан прийти на матч.У Василия Михайловича Симонова возникли серьезные проблемы со здоровьем, помочь решить которые может только хирургическая операция, связанная с трансплантацией почки, которая может быть осуществлена в одном из медицинских центров за пределами Украины.Василий Михайлович Симонов на протяжении всей своей работы связан с детско-юношеским футзалом, возглавляя харьковскую ДЮСШ «ЭХО» по футзалу, Украинскую детско-юношескую футзальную лигу и Комитет детско-юношеского футзала АФУ, в соревнованиях под эгидой которых принимали огромное количество футболистов, выступавших и ныне выступающих на высшем футзальном уровне, в том числе и защищающие цвета национальной сборной Украины.Стоимость хирургической операции, необходимой для Василия Симонова, оценивается от 80 тыс. до 130 тыс. долларов в зависимости от страны, в которой может быть проведена операция.Для того чтобы аккумулировать необходимые средства, в УкрСибБанке на имя Симонова Василия Михайловича создан, куда можно перечислять деньги, или же, привязанную к вышеуказанному счету.Контактный телефон по вопросам, связанным с обозначенной проблемой