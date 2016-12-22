В Харькове пройдет благотворительный матч в поддержку Василия Симонова

Вырученные средства от проведения матча пойдут на проведение операции председателю Комитета детско-юношеского футзала Ассоциации футзала Украины Симонову Василию Михайловичу. Матч планируется транслировать по каналам Sport 1 и ОТБ.
Команды выступят в смешанных составах: действующие игроки, в том числе игроки национальной сборной Украины, чемпионы Украины различных годов и игроки, завершившие свою профессиональную карьеру, хорошо известные харьковскому зрителю – вице-чемпионы Европы по футзалу, победители Кубка УЕФА по футзалу, многократные чемпионы Украины Василий Сухомлинов, Виталий Чернышев, Алексей Кудлай, Виталий Одегов, Александр Кондратюк, Валерий Замятин и другие.
В составах обеих команд также сыграют игроки харьковского «Металлиста» и национальной сборной команды Украины по футболу Александр Горяинов, Сергей Пшеничных, а также спортивный директор Комитета сборных команд Украины ФФУ, председатель Харьковской областной федерации футбола Евгений Красников.
Организаторы матча приглашают харьковчан прийти на матч.
У Василия Михайловича Симонова возникли серьезные проблемы со здоровьем, помочь решить которые может только хирургическая операция, связанная с трансплантацией почки, которая может быть осуществлена в одном из медицинских центров за пределами Украины.
Василий Михайлович Симонов на протяжении всей своей работы связан с детско-юношеским футзалом, возглавляя харьковскую ДЮСШ «ЭХО» по футзалу, Украинскую детско-юношескую футзальную лигу и Комитет детско-юношеского футзала АФУ, в соревнованиях под эгидой которых принимали огромное количество футболистов, выступавших и ныне выступающих на высшем футзальном уровне, в том числе и защищающие цвета национальной сборной Украины.
Стоимость хирургической операции, необходимой для Василия Симонова, оценивается от 80 тыс. до 130 тыс. долларов в зависимости от страны, в которой может быть проведена операция.
Для того чтобы аккумулировать необходимые средства, в УкрСибБанке на имя Симонова Василия Михайловича создан расчетный счет №26253010019688
, куда можно перечислять деньги, или же на карту №5169 3049 0221 1566
, привязанную к вышеуказанному счету.
Контактный телефон по вопросам, связанным с обозначенной проблемой +38 067 571 82 28
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