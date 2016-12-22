Происшествия

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В Харькове ребенка зажало эскалатором

В Харькове ребенка зажало эскалатором
На Северном терминале железнодорожного вокзала станции «Харьков-Пассажирский» конструктивный элемент эскалатора зажал ребенка.
Сообщение спасатели получили 21 декабря в 18:33 на номер «101».

Когда прибыли спасатели, эскалатор уже был остановлен техническими работниками вокзала. Пострадавший шестилетный мальчик, находился в верхней части подъемного устройства. Нога была зажата между ступенями эскалатора и его гребенкой, которая должна защищать от подобных случаев.

Ребенку было больно, но он держался хорошо и почти не плакал. Рядом стояла его мама с еще меньшим ребенком на руках, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Работники ГСЧС применили специальное мобильное электрическое спасательное устройство «Разжим», сорвали металлическую плиту эскалатора и освободили ногу мальчика. Ребенок получил перелом конечности, его госпитализировали в 17-ю больницу Харькова. В работах по освобождению принимало участие два спасателя.

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