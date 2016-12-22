Украина

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Песня о российском флоте обойдется украинской радиостанции почти в 300 тысяч

Песня о российском флоте обойдется украинской радиостанции почти в 300 тысяч
Радиостанция «Шансон» получила от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания санкцию штраф (25% от лицензионного сбора, что составляет 294 тысяч гривен) за трансляцию песни Дениса Майданова «Тихий океан».
«В трансляции этой песни видим популяризацию и пропаганду ВМФ государства-агрессора… Отдельно хочу сказать, что заседание Национального совета посетили бойцы полка «Азов» (Национальная гвардия Украины), которые также озвучили позицию, что трансляция подобных песен недопустима и по факту является пропагандой вооруженных сил и ВМФ страны-агрессора. Напомню, на одном из последних заседаний, Национальный совет принял к сведению трансляцию радиостанцией «Шансон» песни о «русском спецназе» Арины Крамер», – сообщает член Нацсовета Сергей Костинский в Facebook.

Как известно, 8 ноября текущего года вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций через четыре месяца после его утверждения парламентом.

Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации в радиовещании должны обеспечивать минимальную долю песен на украинском языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в частности, в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00.

В телерадиоорганизациях, которые по радио распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза по условиям лицензии составляют не менее 60% общего объема в течение суток, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% общего их объема.

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