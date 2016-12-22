Песня о российском флоте обойдется украинской радиостанции почти в 300 тысяч 22 декабря 2016 г. Вечерний Харьков 0 0

Радиостанция «Шансон» получила от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания санкцию штраф (25% от лицензионного сбора, что составляет 294 тысяч гривен) за трансляцию песни Дениса Майданова «Тихий океан».