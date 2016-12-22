Харьковской зоопарк после реконструкции может войти в Европейскую ассоциацию зоопарков

Согласно распоряжению
, подписанному первым заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации Марком Беккером, общая стоимость строительства составляет 398 млн грн, в том числе строительные работы – 271 млн грн, оборудование – 41 млн грн, другие затраты – 86 млн.грн.
Количество рабочих мест – 34.
Планируется оборудовать в зоопарке три входные группы, а также зоны: «Планета обезьян»; «Дикая Австралия»; контактный зоопарк; «Королевство слонов»; «Долина гепарда»; «Свет набережной»; «Африканская савана»; «Африканское сафари»; «Театр природы»; «Южная Америка»; «Дальний восток».
Благодаря реконструкции Харьковский зоопарк может войти в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. Это позволит получать новых животных. Планируется, что зоопарку передадут белых медведей, жирафов, бегемотов, а также новые виды обезьян. Из Иерусалимского зоопарка в Харьков могут передать кенгуру, лемуров и зебр. Реконструировано будет место для проживания белых медведей, а также, возможно, пингвинов.