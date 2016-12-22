Кабмин создает отдельный архив для документов КГБ

Для свободного доступа к документам КГБ в подчинении Института национальной памяти создают юридическое лицо. На очереди - выделение помещения и перемещение архивов КГБ от силовых ведомств.

"Сейчас ряд силовых и правоохранительных ведомств (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, прокуратура) и суды выполняют несвойственные в демократическом государстве функции - хранят исторические документы репрессивных органов. Для того, чтобы положить конец этой недемократической практике, Кабинет министров Украины 21 декабря принял Постановление "О создании отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти". Это очередной шаг во исполнение Закона Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - сообщает Правительственный портал.Как отметил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, создание Архива национальной памяти как гражданского учреждения по примеру стран Центральной и Восточной Европы - это гарантия устойчивого свободного доступа украинцев к документам ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без политических влияний и дополнительных препятствий в виде спецдопусків."Следующие шаги — сформировать команду, обеспечить помещение и перевезти документы. Тогда будет в полной мере реализован Закон о доступе к архивам. Думаю, это еще год-два работы", – сказал он.Вятрович также заверил, что Закон работает, получить доступ к архивным материалам можно уже сегодня. Для этого необходимо лишь обращение в архив и паспорт."К сожалению, некоторые архивные учреждения не могут обеспечить надлежащий доступ, ведь, например не является функцией Национальной полиции заниматься историей. В них нет достаточного количества работников, не оборудованы читальные залы. Для того, чтобы граждане не страдали от этих проблем, и создается Архив национальной памяти", – подчеркнул Вятрович.Доступ имеют все граждане Украины, а также иностранцы. На сегодня украинские архивы репрессивных органов СССР - крупнейшее в мире открытое собрание материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен как минимум до 2030 года.Как сообщалось, 21 мая 2015 года вступил в силу Закон Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из-под ведомств силовых органов Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти. Это поможет глубже узнать о прошлом и будет одной из гарантий невозвращения тоталитарных практик в работе правоохранительных органов и специальных служб независимой Украины.