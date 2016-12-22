В Харькове приезжие из Донбасса побили хоккеистов

В среду в матче 26-го тура чемпионата Украины по хоккею харьковский «Витязь» принимал на арене «Салтовский лед» донецкий клуб «Донбасс» и потерпел разгромное поражение 1:13.

Накануне этой встречи в составе «Витязя» произошли кадровые перестановки. Команду покинули главный тренер Виталий Литвиненко и его помощник Евгений Гладченко. И на игру с «Донбассом» команду вывел просто тренер Андрей Землянский. Клуб расторг контракты с двумя вратарями – Евгением Напненко и Владиславом Вязовым, а также с тремя легионерами – защитником Ильей Декало и форвардами Никитой Поповым и Александром Михеенком (оно, наверное, и правильно, ибо Декало и Попов – граждане России, а Михеенок – гражданин Беларуси).Зато подписаны контракты с четырьмя хоккеистами – 40-летним вратарем Александром Харитоновым (ранее он уже выступал за «Витязь»), 19-летним защитником Ниджатом Гасимовым (играл за «Витязь» и «Юность»), нападающими – 19-летним Русланом Лисиным и 20-летним Валерием Скребелой (оба в прошлом сезоне играли в «Юности»). Также «Витязь» отзаявил Вадима Нестерука, от которого пользы – ноль целых ноль десятых, он не сыграл за команду ни одного матча.Перед началом матча с «Донбассом» прошла торжественная церемония проводов капитана команды Алексея Лазаренко, который завершил карьеру игрока. Президент клуба Валерий Середенко сообщил, что им принято решение изъять из обращения 21-й номер, который теперь навечно закреплен за Лазаренко. Также он намерен ходатайствовать о том, чтобы футболка с фамилией ветерана была размещена под потолком в игровом зале, как пример для подражания юным хоккеистам.В матче с «Донбассом» ворота «Витязя» защищал Тимур Даас, в минувшем чемпионате выступавший за «Юность». Он часто ошибался, и многие из 13 оказавшихся в воротах харьковчан шайб были на совести голкипера. До 12-й минуты Тимуру удалось сохранить ворота «сухими», но стоило харьковчанам остаться в численном меньшинстве, как Роман Благой вывел гостей вперед. Почти тут же, на 13-й минуте, «витязи» провалились в обороне, и Егор Егоров, выйдя один на один с Даасом, увеличил разрыв – 0:2. А на 15-й Владимир Чердак с острого угла раз поразил цель – 0:3.Откровенно провальным для «Витязя» вышло и начало второго периода, когда за пять с половиной минут гости забросили пять шайб. Причем по очереди «дубли» оформили Благой, Чердак и Егоров, а затем, забив дважды подряд, автором одного «дубля» стал Виктор Захаров. Лишь при счете 0:8 Дмитрий Колодинский сумел на 31-й минуте забросить оказавшуюся единственной ответную шайбу в ворота Богдана Дьяченко – 1:8. Но до второго перерыва гости успели забросить дважды и довели счет до двузначного. На 38-й минуте отличился Артем Бондарев – 1:9, а за 30 секунд до сигнала на отдых Мартиньш Яковлев использовал численное преимущество «Донбасса» в два хоккеиста – 1:10.Этот счет не менялся до середины третьего периода, но затем шайба трижды посетила ворота Дааса. На 50-й минуте Евгений Никифоров забивал, когда его команда играла в меньшинстве – 1:11, а на 57-й сначала Бондарев оформил пятый в этом поединке «дубль», использовав численное преимущество, и через 32 секунды Владимир Чердак сделал «хет-трик». Итого 1:13.Набрав в 23 матчах 11 очков, «Витязь» продолжает занимать предпоследнее пятое место. Свой заключительный матч в уходящем году харьковчане проведут в рамках 27-го тура 24 декабря в гостях со столичным клубом «Дженералз».