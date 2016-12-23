Как будут праздновать Новый год в харьковском парке Горького: программа 23 декабря 2016 г. Вечерний Харьков 0 0

В ближайшие две недели в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет множество мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.