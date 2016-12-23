Харьков

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Как будут праздновать Новый год в харьковском парке Горького: программа

Как будут праздновать Новый год в харьковском парке Горького: программа
В ближайшие две недели в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет множество мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.
В этом году главная тема всех новогодних мероприятий в парке - сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Ее герои будут вести конкурсные программы. С 30 декабря по 2 января в Развлекательном центре пройдет интерактивная программа «Сказки братьев-месяцев».

В субботу, 24 декабря, состоится открытие новогодней елки. Начнет работу зимняя ярмарка, почта Деда Мороза. Сам Дед Мороз будет ждать детей в своем домике возле елки. Праздник начнется в 13:00 с детской программы «Зимние забавы» и нового шоу «Морозное сердце». Гостей ждет конкурсная программа с призами. На главной сцене состоится премьера спектакля «Двенадцать месяцев», начало  - в 18:00.

В 18:45 начнется церемония зажжения огней на главной елке парка Горького. После этого на сцену выйдет кавер-группа Lewis Carroll Band, а завершит вечер молодежная дискотека.

Новый год в парке начнут праздновать с 12:00 31 декабря. Насыщенная программа продлится до 4:00, а аттракционы будут катать посетителей до 5:00. Гостей ждет детская шоу-программа, мастер-класс по сальсе, новогодние спектакли «Двенадцать месяцев» и «Как много дедушек хороших-2». В новогоднюю ночь выступит кавер-группа Lewis Carroll Band, состоится праздничная дискотека с участием проекта электронной музыки Hauz Basters. Желающие смогут поучаствовать в зимних конкурсах с хорошими призами.

В Развлекательном центре детей будут ждать помощники Деда Мороза, которые проведут мастер-классы, состоится новогодняя детская шоу-программа и пр.

В дни зимних каникул в парке Горького пройдут детские шоу-программы, выступления артистов, мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике. Каждый ребенок получит от него сладости.

С полной программой новогодних праздников в парке Горького можно ознакомиться здесь

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