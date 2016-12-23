Нардепы заменили Надежду Савченко Бориславом Березой

"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации, - ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти два года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - заявила народный депутат Анна Гопко.
По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.
"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатур, кто будет заместителем Березы", - отметила нардеп.
Напомним, 22 декабря Верховная Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ
. За это соответствующее постановление проголосовали 237 народных депутатов.