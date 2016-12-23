ЮЖД массово отменяет электрички

31 декабря отменены:
Харьков-Казачья Лопань отправлением в 23.00;
Харьков-Власовка отправлением в 19.14;
Харьков-Лозовая отправлением в 23.8.
1 января отменяются:
Харьков-Изюм отправлением в 2.31;
Власовка-Харьков прибытием в 5.42;
Казачья Лопань-Харьков прибытием в 5.49, 16.28, 19.35 и в 22.30;
Харьков-Огульцы отправлением в 6.48;
Красноград-Харьков прибытием в 7.13;
Огульцы-Харьков прибытием в 7.47;
Харьков-Люботин отправлением в 7.48;
Огульцы-Люботин отправлением в 9.04;
Лозовая-Харьков прибытием в 10.32, 12.55 и в 19.48;
Харьков-Казачья Лопань отправлением в 12.14, 17.03 и в19.50.
2 января отменяются:
Харьков-Изюм отправлением в 2.31;
Красноград-Харьков прибытием в 7.13;
Харьков-Люботин отправлением в 7.48;
Харьков-Казачья Лопань отправлением в 12.14, 17.03 и 19.50;
Казачья Лопань-Харьков прибытием в 16.28, 19.35, 22.30.
С 1 по 8 января отменены электрички Харьков-Беляевка отправлением из Харькова в 6.45, и Беляевка-Харьков прибытием в Харьков в 13.07.
6 января отменяется электропоезд Харьков-Власовка отправлением из Харькова в 19.44, а также Харьков-Лозовая отправлением в 23.58.
7 января отменены:
Харьков-Изюм отправлением в 2.31;
Власовка-Харьков прибытием в 5,42;
Красноград-Харьков прибытием в 7.13;
Харьков-Люботин отправлением в 7.48;
Лозовая-Харьков прибытием в 10.32;
Харьков-Казачья Лопань отправлением в 12.14, 17.03 и 19.50;
Казачья Лопань-Харьков прибытием в 16.28, 19.35 и в 22.30.
Об этом сообщили на станции «Харьков—Пассажирский».