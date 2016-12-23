Харьков

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ЮЖД массово отменяет электрички

ЮЖД массово отменяет электрички
Южная железная дорога отменила ряд электричек.
31 декабря отменены:

    Харьков-Казачья Лопань отправлением в 23.00;
    Харьков-Власовка отправлением в 19.14;
    Харьков-Лозовая отправлением в 23.8.

1 января отменяются:

    Харьков-Изюм отправлением в 2.31;
    Власовка-Харьков прибытием в 5.42;
    Казачья Лопань-Харьков прибытием в 5.49, 16.28, 19.35 и в 22.30;
    Харьков-Огульцы отправлением в 6.48;
    Красноград-Харьков прибытием в 7.13;
    Огульцы-Харьков прибытием в 7.47;
    Харьков-Люботин отправлением в 7.48;
    Огульцы-Люботин отправлением в 9.04;
    Лозовая-Харьков прибытием в 10.32, 12.55 и в 19.48;
    Харьков-Казачья Лопань отправлением в 12.14, 17.03 и в19.50.

2 января отменяются:

    Харьков-Изюм отправлением в 2.31;
    Красноград-Харьков прибытием в 7.13;
    Харьков-Люботин отправлением в 7.48;
    Харьков-Казачья Лопань отправлением в 12.14, 17.03 и 19.50;
    Казачья Лопань-Харьков прибытием в 16.28, 19.35, 22.30.

С 1 по 8 января отменены электрички Харьков-Беляевка отправлением из Харькова в 6.45, и Беляевка-Харьков прибытием в Харьков в 13.07.

6 января отменяется электропоезд Харьков-Власовка отправлением из Харькова в 19.44, а также Харьков-Лозовая отправлением в 23.58.

7 января отменены:

    Харьков-Изюм отправлением в 2.31;
    Власовка-Харьков прибытием в 5,42;
    Красноград-Харьков прибытием в 7.13;
    Харьков-Люботин отправлением в 7.48;
    Лозовая-Харьков прибытием в 10.32;
    Харьков-Казачья Лопань отправлением в 12.14, 17.03 и 19.50;
    Казачья Лопань-Харьков прибытием в 16.28, 19.35 и в 22.30.

Об этом сообщили на станции «Харьков—Пассажирский».

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