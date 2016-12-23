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Мошенник обманул автовладельцев из пригорода Харькова

Мошенник обманул автовладельцев из пригорода Харькова
Харьковский районный суд области поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №6 и признал виновным 34-летнего жителя района в мошенничестве (ч.2 ст. 190 УК Украины).
Злоумышленник приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

В суде доказано 17 эпизодов преступлений, совершенных преимущественно на территории Мерефы и пос.Высокий. Так, в течение декабря 2014 года - октября 2016 г. мошенник подыскивал машины, которые нуждались в косметическом ремонте. Находил их владельцев и предлагал им автозапчасти и свои услуги. За работу просил цену значительно ниже рыночной. Получал задаток и исчезал. Свои услуги псевдоремонтник, как правило, оценивал в несколько тысяч гривен. Общая сумма «заработанного» мошенником составила более 35 тыс грн.

Кроме того, суд удовлетворил все гражданские иски граждан о возмещении материального ущерба.

Следует отметить, что досудебное расследование этого дела было проведено в кратчайшие сроки. С момента разоблачения злоумышленника до вынесения обвинительного приговора прошло менее трех месяцев.

Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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