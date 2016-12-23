Бои на Светлодарской дуге: есть погибшие

Боевики с полуночи 6 раз обстреливали позиции сил АТО на Светлодарской дуге, есть погибшие.

"Ночь прошла неспокойно. На 7:00 утра вообще в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарськой дуге. Проверяют информацию о том, что боевики снова пытались штурмовать наши позиции", - сообщил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин.По его словам, за сутки в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов, и больше всего на Светлодарськой дуге."Ситуация там остается сложной. Вообще в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов и больше всего на Светлодарськой дуге. Вчера боевики дважды пытались штурмовать под прикрытием минометов, а также артиллерии. Вчера вечером, в 22:00, они также увеличили интенсивность обстрелов", - рассказал представитель Генштаба.Волошин рассказал, что потери среди украинских военных есть, но уточнения будут позже."К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО чуть позже. Но говорят, что вчера боевики впервые за долгое время вели обстрелы из 152-миллиметровой артиллерии по населенным пунктам. Таких три обстрела - два из них в первой половине дня, а после обеда также обстреливали населенный пункт Мироновский", - отметил он.На Светлодарской дуге в плену у боевиков погибли трое украинских военнослужащих, сообщил волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев в Facebook."Трагическая ситуация на Светлодарской дуге. Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника, только внесу поправку, противник-достоин уважения, а эти нет. Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить, там каждый командир и найти ответственного за остановку огня, было нереально. Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они "200-е", – написал Кабакаев.Он отметил, что еще один украинский военный считался пропавшим без вести." Третий якобы пропал без вести. Мы подали запрос и оказалось, что по их данным он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову. Сейчас на ресурсах противника ОРДЛО и РФ распространяются эти фотографии и видео", – заявил Кабакаев.В то же время спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что информация о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе не соответствует действительности.По его словам, распространяемое в СМИ и соцсетях сообщение об убийстве боевиками захваченных в плен военных - это искаженная информация о гибели двоих украинских бойцов в зоне АТО, официально обнародованная 21 декабря.Также Лысенко напомнил, что официально известно об одном бойце АТО, который попал в плен к оккупантам на Светлодарской дуге. В то же время спикер МО не подтвердил и не опроверг информацию о гибели пленного.