Во что оденут украинских военных в следующем году

В следующем году финансирование закупок вещевого обеспечения ВСУ увеличено и составит 2,5 миллиарда гривен.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков, в плане закупок на следующий год:- три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы;- четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);- три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);- флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем - куртки и штаны);- три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);- три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);- очки-маска со сменными стеклами;- наколенники и налокотники;- рюкзак и транспортный баул."Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", - написал Бирюков.Также он привел цифры планов закупок на следующий год:- разгрузочная поясная система - 30 тыс. штук- подсумки для гранат, ВОГов, снайперские - тысячи;- подсумки для автоматных магазинов - десятки тысяч;- подсумок для аптечки индивидуальной - десятки тысяч.