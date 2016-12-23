Украина

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Во что оденут украинских военных в следующем году

Во что оденут украинских военных в следующем году
В следующем году финансирование закупок вещевого обеспечения ВСУ увеличено и составит 2,5 миллиарда гривен.
Как сообщил на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков, в плане закупок на следующий год:

- три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы;
- четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);
- три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);
- флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем - куртки и штаны);
- три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);
- три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);
- очки-маска со сменными стеклами;
- наколенники и налокотники;
- рюкзак и транспортный баул.

"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", - написал Бирюков.

Также он привел цифры планов закупок на следующий год:

- разгрузочная поясная система - 30 тыс. штук
- подсумки для гранат, ВОГов, снайперские - тысячи;
- подсумки для автоматных магазинов - десятки тысяч;
- подсумок для аптечки индивидуальной - десятки тысяч.

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