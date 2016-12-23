Экономика

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«Укртелеком» повышает тарифы для юридических лиц

«Укртелеком» повышает тарифы для юридических лиц
Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 января 2017 года повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи для юридических лиц.
Как сообщил оператор в газете "Урядовый курьер", данное решение основывается на решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), от 8 ноября 2016 года об утверждении максимальных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Таким образом, согласно данным на сайте "Укртелекома", с 1 января 2017 года для стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи для юридических лиц увеличится в пределах 18,5%-22,9%.

В сообщении также отмечается, что с 1 января 2017 года оператор изменит стоимость звонков на некоторые международные направления и стоимость пользования тарифными планами услуги "Интернет от Укртелекома" для юридических лиц.

Напомним, НКРСИ с 1 декабря 2016 года повысила максимальные размеры тарифов на услуги фиксированной связи для населения и бюджетных организаций на 10,6%, а с 1 января 2017 года для бюджетных организаций еще на 21,2%.

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