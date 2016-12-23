В Ливии неизвестные угнали самолет с пассажирами

В Ливии в пятницу утром неизвестные захватили самолет, совершавший внутренний рейс, и он был вынужден приземлиться на Мальте. Местные СМИ сообщают, что угонщики угрожали взрывом.

Агенство Reuters сообщает, что в самолете А320 находилось 118 человек, однако неясно, включает ли это число экипаж.Государственное телевидение Мальты передает, что на борту было два захватчика и они угрожали детонировать взрывчатку, но газета The Times of Malta сообщила о том, что в самолете был только один угонщик, который, возможно, имел при себе гранату.Администрация аеропорта Мальты сообщила о том что все аварийные бригады были посланы на место происшествия, которое они назвали "незаконным вторжением" на взлетную полосу аеропорта. В сообщении также сказано, что на место происшествия были посланы аварийные бригады. Даррин Замит Лупи, фотограф новостного агенства Reuters, находящийся на месте происшествия,рассказал BBC о том что видел на месте происшествия солдат и транспортные средства подразделения специального назначения.В Твиттере премьем-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что он был проинформирован про захват, но ни от представителей Мальты, ни от представителей Ливии не поступило оперативной информации о причинах незапланированной посадки, передает CBS news.