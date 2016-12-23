Джеймс Франко снимется в новом «Чужом»

Американский актер Джеймс Франко примет участие в съемках фильма «Чужой: Завет» (Alien: Covenant).

По сюжету, экипаж космического корабля обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным «Раем». Картина является сиквелом ленты «Прометей» и пятым фильмом фантастической франшизы о вселенной Чужих. Режиссером выступил британский кинорежиссер Ридли Скотт, снявший первую ленту об инопланетном монстре в 1979 году.

В сиквеле также снимаются Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас и Гай Пирс. Главную роль в картине исполнит ирландский актер Майкл Фассбендер. Премьера фильма намечена на 17 мая 2017 года.

Над другими лентами серии работали режиссеры Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жене. В рамках франшизы также выпускали два кроссовера: «Чужой против Хищника» и «Чужие против Хищника: Реквием».

Джеймс Франко начал актерскую карьеру в конце 1990-х, исполнив одну из ролей в сериале «Чудики и чокнутые». В 2001 году он сыграл главную роль в биографической картине «Джеймс Дин» и стал лауреатом премии «Золотой глобус». Франко также снимался в фильмах «Человек-паук», «Эскадрилья "Лафайет"», «Лавлэйс».