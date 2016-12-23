Вышел тизер документального фильма Ники Минаж

В сети появился тизер новой документальной ленты американской певицы Ники Минаж о ее концертном туре The Pinkprint.

Двухминутный ролик выложен в Twitter -аккаунте премии BET, которая представляет меньшинства в индустрии развлечений.

Премьера фильма назначена на 31 декабря.

Тур The Pinkprint прошел в 2015 году в поддержку одноименного альбома рэперши, который вышел в декабре 2014-го.

Ники Минаж — лауреат премии BET Awards как лучший хип-хоп-артист среди женщин. В 2015 году она оказалась единственной женщиной в рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes.