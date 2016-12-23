Вышел тизер документального фильма Ники Минаж
23 декабря 2016 г.
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23 декабря 2016 г.
Премьера фильма назначена на 31 декабря.
Тур The Pinkprint прошел в 2015 году в поддержку одноименного альбома рэперши, который вышел в декабре 2014-го.Ники Минаж — лауреат премии BET Awards как лучший хип-хоп-артист среди женщин. В 2015 году она оказалась единственной женщиной в рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes.
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