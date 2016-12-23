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Украинцам дали полгода на поиск семейного врача

Украинцам дали полгода на поиск семейного врача
Подписание договоров между семейными врачами и пациентами должно начаться в июле 2017 года.
"За эти шесть месяцев мы будем работать с регионами, чтобы города и территориальные общины решили, как у них выглядеть первичное звено. Будут ли это центры первичной помощи, или поликлиники, или частные клиники. Для нас важно, что они должны гарантировать наличие первичного звена, доступ к нему", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Украинской правде".
 
Соглашение с семейным врачом заключается бессрочно и действует до момента, пока вы не решите подписать соглашение с другим врачом.
 
К июлю в Минздраве также планируют собрать все реестры пациентов, которые существуют в Украине.
 
Выбор врача к месту регистрации гражданина привязываться не будет.

За каждого пациента семейный врач в Украине будет получать в среднем 210 гривен в год, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

Чиновник утверждает, что в среднем семейный врач обойдется украинцу в 210 гривен за год.

"Если частнопрактикующий врач будет иметь 2 тысячи пациентов, а это средний по Украине показатель, то можем легко посчитать, сколько он получит денег за свою частную практику", – сказал Ковтонюк.

Представитель ведомства добавил, что такое количество пациентов будет лишь у тех врачей, которые оказывают качественную помощь.

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