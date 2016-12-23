Названы самые главные научные открытия 2016 года
23 декабря 2016 г.
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23 декабря 2016 г.
Авторы также отметили победу искусственного интеллекта AlphaGo, разработанного компанией Google DeepMind, над профессиональным игроком в го Ли Седолем. Это событие сравнивают с шахматным матчем между программой DeepBlue и Гарри Каспаровым.
В перечень также внесли обнаружение у человекообразных обезьян модели психического состояния (англ. theory of mind), которая позволяет определять желания и намерения у других. Кроме того, место в списке получила разработка компьютерных программ, позволяющих спрогнозировать свойства белков, и получение живых мышей из выращенных в лабораторных условиях яйцеклеток.
В числе других присутствующих в топе научных работ — данные о расселении древних людей, изначально обитавших в Африке, по всему миру в результате одной-единственной миграции, создание портативного устройства для расшифровки ДНК, а также разработка лишенных дефектов линз из метаматериалов.
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