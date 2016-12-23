Харьковского ученого завербовали китайцы

Харьковского ученого-пенсионера приговорили к штрафу в 3 тыс. 400 грн. по ч.1 ст.333 УК за отправку в Китай технической документации без разрешения Государственной службы экспертного контроля.

Статья 333 Уголовного кодекса Украины – нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Как говорится в приговоре Московского районного суда Харькова, ученый в 1988 - 2006 годов работал в отделе №57 (криогенная оптика) Специального конструкторского технологического бюро физико-технического института низких температур. Он руководил разработкой макета инфракрасного оптико-электронного тракта и криовакуумного стенда для его испытаний. Макет был прообразом космического тепловизора, который мог обнаруживать объекты в космосе (на высоте 15-20 км), в том числе межконтинентальные баллистические ракеты.В начале октября 2015 года в 12.00 в интернет-кафе на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев и пр. Юбилейного ученый вошел в свою электронную почту. Там он нашел письмо представителя Пекинского института космической механики и электромеханики (ПИКМЭ) с предложением разработать космический тепловизор и продать документацию к нему. Ученый принял предложение.11 октября подсудимый без разрешения Государственной службы экспортного контроля поехал в ПИКМЭ. В багаже ученый вез распечатку технической документации на тепловизор, чем предоставил услуги военного назначения (разработка, производство, тестирование спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства). За выполненную работу ученый получил 1 тыс. долл. и уплатил 200 долл. налогов.