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Под Харьковом убили адвоката

Под Харьковом убили адвоката
Убийство 35-летней женщины произошло в пос. Циркуны Харьковской области.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, правоохранители сейчас проводят все мероприятия для установления и задержания преступника.

Сообщение о том, что в больницу пос.Циркуны доставлена жительница пос.Русские Тишки, поступило в полицию в 19.40 22 декабря. У пациентки диагностировали перелом шеи и подреберные ножевые ранения. Женщину без сознания нашел на улице местный житель и сразу доставил ее в больницу.

"Медики сделали все возможное, но спасти потерпевшую не удалось", – отметили в полиции.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Версии в интересах следствия не разглашаются.

Как сообщается на странице "Ради адвокатів" в Facebook, убитая занималась адвокатской деятельностью. У нее остался 14-летний сын и пожилая мать.

По факту события следователями Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство рл ч.2 п.6 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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