Закрыть собственный бизнес можно онлайн

Соответствующую услугу для физических лиц-предпринимателей запустили на портале государственных услуг iGov.

Правда, услуга пока доступна для Днепропетровщины, но совсем скоро воспользоваться ею смогут и другие регионы, сообщил руководитель проекта iGov Дмитрий Дубилет."Мы запустили на iGov невероятно массовую и востребованную услугу – закрытие ФЛП (официальное название "Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по его решению"). Услуга работает просто: вы заполняете короткую форму на iGov и регистратор в ответ пишет вам, что все ок, ФОП закрыт. Или замечания, что нужно исправить в заявлении. Таким образом, физически к регистратору приходить вообще не нужно", - говорит Дубилет.После этого у предпринимателя есть 10 дней на то, чтобы обратиться в налоговую."Впрочем, мы должны скоро эту вторую часть услуги также перевести в электронную форму, чтобы вообще никуда никому идти не нужно было (ведь договорились между собой Минюст и налоговая как-то по поводу открытия предприятия)", - уточнил Дубилет.Запуск этой услуги важен именно сейчас, потому что Верховная Рада приняла закон, согласно которому с 1 января 2017 года даже "мертвые" ФЛП должны будут платить единый социальный взнос, который после повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн составит 704 грн. Поэтому в Украине начнут массово закрывать бизнес, который не работает.