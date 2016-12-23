Минздрав утвердил электронный сервис для возврата денег за лекарства

Министерство здравоохранения утвердило дорожную карту и принципы первого компонента системы E-Health в Украине.

создадут MVP для поддержки реформы финансирования первичного звена системы здравоохранения;

введут дополнительные электронные инструменты для возмещения стоимости лекарственных средств и направление пациента на диагностику;

разовьют E-Health для поддержки других направлений реформирования системы охраны здоровья;

увеличат возможности сервисов, которые будут содержать медицинскую информацию о пациенте.

Так, ппредставители МОЗ, государственных и общественных организаций, а также участники публичной инициативы по электронизации сферы здравоохранения подписали второй Меморандум относительно сотрудничества в создании системы E-Health в Украине, сообщает Урядовий портал.Соответственно, авторы документа утверждают технические требования для создания пилотного минимального жизнеспособного продукта (MVP). Он, в свою очередь, может стать прозрачной и эффективной системой охраны здоровья, которым будут пользоваться врачи."Продукт должен обеспечить управление и администрирование процессов, которые предусмотрены реформой финансирования первичного звена системы здравоохранения в Украине, с соблюдением принципа "деньги идут за пациентом", — говорится в сообщении.Согласно утвержденной электронной картой,"Это наиболее существенная реформа за последние 25 лет и даже больше. Она меняет всю логику отношений между государством, врачами и пациентами. Мы должны двигаться быстро, чтобы реформа была успешной. Очень хорошо, что публичная инициатива берет на себя ответственность оперативно предложить МОЗ продукт, который обеспечит первые шаги реформы. А впоследствии позволит построить глобальную систему E-Health в Украине", — заявила исполнитель обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун.Ожидается, что пилотную версию первого продукта разработают в течение двух месяцев с момента подписания Меморандума.