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Харьковчанин не сумел дотянуть до «золота»

Харьковчанин не сумел дотянуть до «золота»
На завершившемся в Ровно чемпионате Украины по шахматам на пьедестал почёта поднялись сразу двое харьковчан.
На этих соревнованиях отсутствовали ряд ведуших мастеров отечественных шахмат – Павел Эльянов, Василий Иванчук, Руслан Пономарев, Юрий Криворучко, сёстры Музычук, Наталья Жукова, Анна Ушенина. Тем не менее, чемпионат, в котором по круговой системе играли 12 мужчин и 10 женщин, не был обделён интригой и подарил стране новых чемпионов.

В мужском турнире после первых трёх туров лидировали, имея по 2,5 очка, харьковчанин Антон Коробов, имевший самый высокий личный рейтинг среди всех участников, и львовянин Михаил Олексиенко. В четвертом туре Коробов одолел своего юного земляка Владимира Бахмацкого, а Олексиенко сыграл вничью со своим земляком Александром Арещенко. В пятом туре в очном поединке Коробов выиграл у Олексиенко и стал опережать львовянина уже на полтора очка. Казалось, перед нашим гроссмейстером открылась прямая дорога к чемпионскому титулу. Но Антон, не сумев переиграть в шестой партии Евгения Штембуляка из Черноморска (бывшего Ильичевска) Одесской области (их партия закончилась «миром»), в дальнейшем потерял свою игру и не смог одержать больше ни одной победы.

А вот Олексиенко, наоборот, обрел второе дыхание. В итоге 30-летний кандидат физико-математических наук из Львова набрал в 11 партиях 8 очков и впервые стал чемпионом Украины по классическим шахматам (по быстрым шахматам он уже становился чемпионом страны в 2014 году). На очко отстали от чемпиона сразу два харьковчанина – Антон Коробов и Александр Моисеенко.

По дополнительным показателям Коробов стал серебряным призером, а Моисеенко завоевал «бронзу». Добавим, что за пределами пьедестала закончили чемпионат еще два харьковчанина. Александр Ковчан набрал 4,5 очка и занял девятое место, а Владимир Бахмацкий с 3 очками финишировал на 11-ой позиции.

В женском турнире харьковчанки на этот раз не участвовали. А чемпионкой страны стала уроженка Львова Елизавета Малахова, ныне представляющая Днепропетровск. Она набрала в 9 партиях 6 очков и по дополнительным показателям обошла ставшую серебряным призёром львовянку Наталью Буксу. Пол-очка уступила им обеим Инна Гапоненко из Херсона, у которой бронзовая медаль.

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