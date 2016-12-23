Теракт на берлинской ярмарке: подозреваемый убит полицией 23 декабря 2016 г. источник 0 0

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине гражданин Туниса Анис Амри был убит в перестрелке в одном из пригородов Милана (Италия).