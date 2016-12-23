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Теракт на берлинской ярмарке: подозреваемый убит полицией

Теракт на берлинской ярмарке: подозреваемый убит полицией
Подозреваемый в совершении теракта в Берлине гражданин Туниса Анис Амри был убит в перестрелке в одном из пригородов Милана (Италия).
Как отмечает издание La Repubblica, перестрелка произошла в ночь с 22 на 23 декабря около одной из железнодорожных станций в Милане.

Убитый действительно является предполагаемым берлинским террористом Анисом Амри, подтвердил в прямом эфире глава МВД Италии Марко Миннити.

"Без сомнения, речь идет подозреваемом (исполнителе теракта в Берлине)", - заявил министр.

Он уточнил, что застреленное в Милане ночью лицо после проведения исследований идентифицировано как Анис Амри. Отпечатки пальцев убитого идентичны тем, которые были сняты с руля грузовика, убившего в Берлине 12 человек и ранившего 48.

Министр также заявил, что очень удовлетворен и горд за работу полицейских, которых назвал "необыкновенными".

Амри был остановлен патрулем в 3:00 утра по местному времени для проверки на дороге. Преступник применил оружие и ранил в плечо одного из двух полицейских, которые открыли ответный огонь (рана не представляет опасности). Тунисец выкрикивал "Аллах Акбар".

В Италию Амри прибыл из Франции, судя по найденному в его вещах билету на поезд.

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

По подозрению в совершении теракта был объявлен в розыск гражданин Туниса, чьи личные документы были найдены в кабине грузовика. Подозреваемый 1992 года рождения мог использовать разные имена. Так, в одном документе он значится как Ахмед А., в другом - Анис А.

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Позже газета Suddeutsche Zeitung написала, что подозреваемого зовут Анис Амри, он планировал уехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне ИГИЛ.

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