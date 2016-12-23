Общество

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В Раде рассмотрят запрет на приватизацию

В Раде рассмотрят запрет на приватизацию
Соответствующий законопроект о запрете приватизации стратегических предприятий в условиях кризиса зарегистрирован в парламенте.
Во время брифинга в Верховной Раде один из инициаторов законопроекта народный депутат Александр Вилкул заявил, что в условиях тотального кризиса и военных действий распродавать стратегические государственные предприятия за копейки могут либо предатели, либо те, кто хочет на этом бессовестно обогатиться.

– Мы внесли законопроект, который накладывает прямой запрет на приватизацию портов и «Укрспирта» до окончания антитеррористической операции, – отметил народный депутат. – Вдумайтесь: за приватизацию стратегических предприятий, которые власть хочет вывести из списка не подлежащих приватизации, правительство хочет получить в 2017 году 17,1 млрд грн. Только порты из этого списка, по результатам прошлого, не самого успешного года, принесли государству 11 млрд грн. в виде 75% отчислений от прибыли. Большая сумма ожидается по итогам 2016-го. За год прибыль от этих госпредприятий сопоставима с ценой, по которой их хотят продать. Разве это правильно? А «Укрспирт» по результатам 11 месяцев этого года получил порядка 70 млн чистой прибыли и заплатил почти 350 млн грн. налогов.

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