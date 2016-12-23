Харьковчанин стал чемпионом Украины по стоклеточным шашкам 23 декабря 2016 г. Вечерний Харьков 0 0

В Полтаве состоялся финал чемпионата Украины по шашкам-100 в классической игре, в котором спортсмены Харьковщины завоевали «золото» и «бронзу».

