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Харьковчанин стал чемпионом Украины по стоклеточным шашкам

Харьковчанин стал чемпионом Украины по стоклеточным шашкам
В Полтаве состоялся финал чемпионата Украины по шашкам-100 в классической игре, в котором спортсмены Харьковщины завоевали «золото» и «бронзу».
В соревнованиях среди мужчин харьковский гроссмейстер Юрий Аникеев завоевал уверенную победу, набрав в 11-ти турах 19 очков. Артема Иванова из Днепропетровской области, который занял второе место, харьковчанин опередил на два очка. Третье место – у Василия Пикиняра из Винницкой области.

В начале декабря Юрий Аникеев также завоевал две золотые медали на чемпионате Украины по шашкам-64, выиграв быструю и классическую игру.

В соревнованиях среди женщин на чемпионате Украины по шашкам-100 на счету харьковчанок была бронзовая медаль, которую завоевала Лидия Алексеенко. В девяти турах она набрала 11 очков. Столько же было и у другой харьковской спортсменки – Ирины Чебукиной, но по дополнительным показателям Лидия опередила соперницу и заняла третье место. Ирина стала четвертой, а чемпионкой Украины стала Виктория Мотричко из Одесской области, на счету которой было 14 очков. Вице-чемпионкой стала Людмила Литвиненко из Запорожья, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

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