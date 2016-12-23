Харьковчанин стал чемпионом Украины по стоклеточным шашкам

В соревнованиях среди мужчин харьковский гроссмейстер Юрий Аникеев завоевал уверенную победу, набрав в 11-ти турах 19 очков. Артема Иванова из Днепропетровской области, который занял второе место, харьковчанин опередил на два очка. Третье место – у Василия Пикиняра из Винницкой области.
В начале декабря Юрий Аникеев также завоевал две золотые медали на чемпионате Украины по шашкам-64, выиграв быструю и классическую игру.
В соревнованиях среди женщин на чемпионате Украины по шашкам-100 на счету харьковчанок была бронзовая медаль, которую завоевала Лидия Алексеенко. В девяти турах она набрала 11 очков. Столько же было и у другой харьковской спортсменки – Ирины Чебукиной, но по дополнительным показателям Лидия опередила соперницу и заняла третье место. Ирина стала четвертой, а чемпионкой Украины стала Виктория Мотричко из Одесской области, на счету которой было 14 очков. Вице-чемпионкой стала Людмила Литвиненко из Запорожья, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА
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