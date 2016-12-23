Харьков

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Стоимость питания в детских садах вырастет

фото: Илья Пшеничный

Стоимость питания в детских садах вырастет
Решение об этом, вероятнее всего, будет принято на январском заседании исполкома городского совета.
Но уже сейчас в некоторых детсадах Харькова родителям предлагают подписать согласие на увеличение стоимости питания для малышей.

В Департаменте образования горсовета говорят, что о родительских заявлениях c просьбой поднять стоимость питания в детских садах, ничего не знают. Однако вероятность повышения оплаты подтвердили, обосновав ростом цен на продукты.

Как сообщают в департаменте:
– в группах детей от года до трех лет – стоимость питания предполагается повысить на 1 грн – до 18,00 грн. (из расчета: 7,20 грн. – бюджетные средства, 10,80 грн. – плата родителей);
– в  группах детей от 3 лет до 6-7 лет питание подорожает на 5 грн. – до 23 грн. (из расчета: 9,20 грн., – бюджетные средства, 13,80 грн. – плата родителей);

Для сравнения: сейчас родители малышей в обычных детсадах платят 10,2 грн. (плюс 6,8 грн. добавляется из бюджета), в детсадах с с 24-часовым режимом пребывания – 10,8 грн. (7,2 грн. – бюджетные средства).

Кроме того, будет увеличена стоимость питания и в санаторных и специальных группах (учреждениях). Если в этом году оно обходилось в 18 грн. в сутки, то со следующего года для детей от года до трех лет оно может подорожать до 19 грн., а для детей от 3 до 6-7-лет – до 24 грн.

Решение о повышении в 2017 году стоимости питания в детских садах коммунальной формы собственности принимается на заседании исполнительного комитета городского совета. Такое заседание, судя по графику, опубликованному на сайте горсовета, должно состояться в январе.

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