Европейские звезды сыграют для детей и ради детей

В Харькове пройдет благотворительный концерт с участием всемирно известных музыкантов.

Деньги от продажи билетов пойдут на покупку медицинского оборудования для детской больницы.Известные музыканты со всего мира и Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» соберутся 24 декабря и на большой сцене Харьковского национального академического театра оперы и балета ради помощи детям. Организаторы мероприятия — братья-музыканты Сергей и Александр Дворниченко и директор Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» Елена Еремина.— В концерте примут участие маститые музыканты: украинский оперный певец Александр Цымбалюк (бас). Он солист лучших оперных сцен мира — «Ла Скала» в Милане, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, Гамбургской государственной оперы. Приглашен один из лучших виолончелистов современности — Ласло Феньо из Германии, играющий на виолончели 1695 года известного итальянского мастера Maттео Гофриллера. Выступит также скрипач, доцент Кельнской высшей школы музыки, артист всемирно известного квартета Michelangelo Даниил Австрих (Германия). Конечно же, участвуют братья Дворниченко — Сергей играет на кларнет, Александр — на альте. Дирижер — Владимир Фaншиль из Австралии, — рассказывает Елена Еремина.По ее словам, большая часть мест в зале на 1620 зрителей будет бесплатно отдана детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из многодетных и малообеспеченных семей. Лишь небольшое количество билетов поступило в продажу. Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на приобретение электронейромиографа — прибора, необходимого для обследования маленьких пациентов с неврологическими заболеваниями в Харьковской областной детской клинической больнице. Его стоимость — от 110 до 300 тыс. грн. в зависимости от модификации. Организаторы концерта уверяют: любой ребенок из Харькова и области будет иметь возможность в случае необходимости пройти обследование на этом приборе.