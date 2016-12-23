Харьков

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На Харьковщине отметят 85-летие Национальной академии Национальной гвардии Украины

На Харьковщине отметят 85-летие Национальной академии Национальной гвардии Украины
26 декабря в Харькове пройдут торжественные мероприятия по случаю юбилея вуза.
Начнется все в 12:00 с открытия новых помещений, которые будут введены в эксплуатацию с нового года – учебно-спортивного комплекса (включает в себя зал для игровых видов спорта, зал для кросфита, восстановительный центр, зал рукопашного боя) и современной лингафонной аудитории для обеспечения эффективного изучения иностранных языков.

Торжественная часть мероприятия пройдет в Центре культуры академии. Среди почетных гостей ожидаются: Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, заместитель министра МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой, командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров, представители руководства города и руководители высших учебных заведений Харьковщины. Также будут присутствовать выпускники учебного заведения, которые проходят службу в НГУ, ветераны, научно-педагогический состав.

В программе торжеств – поздравление личного состава учебного заведения, вручение государственных и ведомственных наград, ордеров на жилье и праздничный концерт.

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