Депутаты дали добро на спаивание молодежи

Вредные привычки снова дорожают. В Украине подняли акциз на табак, пиво и алкоголь. Акциз на сигареты вырастет на 40%. По мнению экспертов, дополнительному наполнению бюджета это вряд ли поспособствует, зато популярность «разливаек» и контрафактных сигарет наверняка вырастет.– Я не верю в благую миссию борьбы с курением и алкоголизмом, потому что с вредными привычками борются не акцизами, а общим уровнем морального и физического развития населения. Человек, привыкший выпивать, от бутылки не откажется – он просто будет искать подешевле, – считает председатель Ассоциации частных предпринимателей Александр Чумак. – У нас нет целенаправленных кампаний среди молодежи за здоровый образ жизни. А просто повышение акцизов – это банальная попытка пополнить бюджет.Между тем и эту задачу повышение акцизов вряд ли решит, говорит эксперт.– Те, кто мог себе позволить дорогие марки сигарет, – своим предпочтениям не изменят. А вот те, кто курил табак средней ценовой категории, перейдут на более дешевые сигареты. Получается, что средняя ценовая ниша «просядет». Пополнить бюджет можно было бы в том случае, если бы объемы продаж в каждой ценовой категории оставались прежними. У нас же получится, что общий объем налогов практически не изменится, поскольку потребитель будет платить больше, а продавать будут меньше, – говорит Александр Чумак. – Это может привести к тому, что многие будут переходить на самогон и разливной алкоголь сомнительного качества и курить контрабандные сигареты, которые везут из Краснодарского края, Молдавии – они, как правило, дешевые, но очень низкого качества.Председатель профсоюза предпринимателей Харькова Александр Шармар предполагает, что увеличение акциза приведет к тому, что «наливаек» станет больше.– До сих пор была положительная динамика: 20-30% «наливаек» свернули свою деятельность, некоторые стали работать только вечером, а 3-5% даже легализовались (если помещение позволяет), – говорит он. – С подорожанием алкоголя велика вероятность, что «наливайки» снова полезут как грибы после дождя.В коалиции общественных организаций «За трезвую Украину», подсчитали:с января пол-литровая бутылка пива (с учетом НДС и других налогов) подорожает на 20 копеек, а с марта пол-литра водки – на пять гривен. Цена на бутылку (0,75 л) крепленого вина должна вырасти максимум на одну гривну. А вот слабоалкоголка наоборот подешевеет на две с половиной гривны.– Что, естественно, увеличит потребление этих напитков среди молодежи. Между тем, по данным опроса, украинские подростки и так занимали первое место в Европе по потреблению слабоалкогольных напитков, – отметила координатор коалиции общественных организаций «За трезвую Украину» Юлия Солоха.