Харьков

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Харьковские больницы отремонтируют

Харьковские больницы отремонтируют
Харьковские больницы отремонтируют Харьковские областные власти объявили одним из приоритетов 2017 года развитие сферы здравоохранения, приведение в порядок медучреждений и обеспечение их новым оборудованием. Капитальный ремонт пройдет в 14 больницах.
Как заявила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, на эти цели удалось привлечь почти 190 миллионов гривен от Европейского инвестиционного банка.

– Мы будем наступать на разруху и антисанитарию! Улучшать условия в областных больницах, проводить капитальный ремонт. И эту работу начнем с города Харькова, – отметила Юлия Светличная, подчеркнув, что акцент в 2017 году будет сделан на системном и последовательном обновлении медицинской инфраструктуры в регионе, укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Капитального ремонта и реконструкции ожидают 14 объектов здравоохранения, в частности: областные клиническая и детская клиническая, травматологическая, инфекционная больницы (взрослая и детская), перинатальный центр, радиологический диспансер, центр борьбы со СПИДом и др.

– Нам удалось привлечь на эти цели 189 миллионов гривен от Европейского инвестиционного банка, соглашение о выделении средств уже подписано, – отметила Юлия Светличная. – Кроме того,  буду добиваться выделения средств на укрепление, капремонт и строительство из бюджетов всех уровней. 

Как уточнил зампредседателя ХОГА Михаил Черняк, работы на этих объектах рассчитаны на два года.

– На время ремонта больницы закрываться не будут, – заверил он. 

Один из объектов – Харьковская областная детская инфекционная клиническая больница, которая располагается в здании, построенном 45 лет назад.

– Поскольку в Харькове нет чисто инфекционных отделений, все больные с инфекционной патологией попадают к нам, плюс тяжелые больные из районов области, – рассказывает главврач Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы Дмитрий Кухарь. – В год у нас лечатся порядка 11 тысяч больных. Кроме того, часть пациентов к нам направляют из поликлиники на консультации и обследование.

По словам Дмитрия Кухаря, на некоторые работы уже проведен тендер.

– Прежде всего планируется полная замена кровли и водостоков, что даст возможность сохранить целостность здания. Кроме того, будет проведен полный капитальный ремонт двух отделений – 7-го диагностического и 1-го капельных инфекций. Предполагается обновление стен, освещения, сантехники, полов – в соответствии с требованиями САНПи к медбоксам. На время ремонта больных будем принимать в том же количестве, но размещать в другом месте. Также по программе энергоэффективности меняем больше половины окон на энергосберегающие и часть наружных дверей. Это только первый этап проекта ЕИБ, надеемся, что он продолжится, ведь у нас восемь отделений, большое приемное отделение, огромная лаборатория. 

А еще в больнице мечтают о наружном утеплении стен.

– Это то, что в первую очередь даст экономию энергозатрат, – поясняет Дмитрий Кухарь. – Но это не входит в проект инвестиционного банка – это планы на будущее.

Не предполагается по программе ЕИБ и обновление оборудования. Между тем больница в нем остро нуждается.

– Например, у нас одна из самых мощных в Харькове и области клинико-диагностическая лаборатория  для всестороннего обследования больного – клинического,  биохимического, бактериологического, вирусологического. Безусловно, она нуждается в современном оборудовании, – говорит главврач.

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ОН Клиник Харків

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