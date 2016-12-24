Харьковские больницы отремонтируют

Как заявила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, на эти цели удалось привлечь почти 190 миллионов гривен от Европейского инвестиционного банка.– Мы будем наступать на разруху и антисанитарию! Улучшать условия в областных больницах, проводить капитальный ремонт. И эту работу начнем с города Харькова, – отметила Юлия Светличная, подчеркнув, что акцент в 2017 году будет сделан на системном и последовательном обновлении медицинской инфраструктуры в регионе, укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения.Капитального ремонта и реконструкции ожидают 14 объектов здравоохранения, в частности: областные клиническая и детская клиническая, травматологическая, инфекционная больницы (взрослая и детская), перинатальный центр, радиологический диспансер, центр борьбы со СПИДом и др.– Нам удалось привлечь на эти цели 189 миллионов гривен от Европейского инвестиционного банка, соглашение о выделении средств уже подписано, – отметила Юлия Светличная. – Кроме того, буду добиваться выделения средств на укрепление, капремонт и строительство из бюджетов всех уровней.Как уточнил зампредседателя ХОГА Михаил Черняк, работы на этих объектах рассчитаны на два года.– На время ремонта больницы закрываться не будут, – заверил он.Один из объектов – Харьковская областная детская инфекционная клиническая больница, которая располагается в здании, построенном 45 лет назад.– Поскольку в Харькове нет чисто инфекционных отделений, все больные с инфекционной патологией попадают к нам, плюс тяжелые больные из районов области, – рассказывает главврач Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы Дмитрий Кухарь. – В год у нас лечатся порядка 11 тысяч больных. Кроме того, часть пациентов к нам направляют из поликлиники на консультации и обследование.По словам Дмитрия Кухаря, на некоторые работы уже проведен тендер.– Прежде всего планируется полная замена кровли и водостоков, что даст возможность сохранить целостность здания. Кроме того, будет проведен полный капитальный ремонт двух отделений – 7-го диагностического и 1-го капельных инфекций. Предполагается обновление стен, освещения, сантехники, полов – в соответствии с требованиями САНПи к медбоксам. На время ремонта больных будем принимать в том же количестве, но размещать в другом месте. Также по программе энергоэффективности меняем больше половины окон на энергосберегающие и часть наружных дверей. Это только первый этап проекта ЕИБ, надеемся, что он продолжится, ведь у нас восемь отделений, большое приемное отделение, огромная лаборатория.А еще в больнице мечтают о наружном утеплении стен.– Это то, что в первую очередь даст экономию энергозатрат, – поясняет Дмитрий Кухарь. – Но это не входит в проект инвестиционного банка – это планы на будущее.Не предполагается по программе ЕИБ и обновление оборудования. Между тем больница в нем остро нуждается.– Например, у нас одна из самых мощных в Харькове и области клинико-диагностическая лаборатория для всестороннего обследования больного – клинического, биохимического, бактериологического, вирусологического. Безусловно, она нуждается в современном оборудовании, – говорит главврач.