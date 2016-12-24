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Харьковчане хотели разобрать Владимира Зеленского на сувениры

Харьковчане хотели разобрать Владимира Зеленского на сувениры
Харьковчане хотели разобрать Владимира Зеленского на сувениры В Харькове состоялся премьерный показ политической комедии «Слуга народа-2» производства студии «Квартал 95».
В фильме немало харьковских объектов, событий и персонажей, и это не случайно: в команде создателей фильма много земляков. Корреспонденту «Вечернего Харькова» удалось пообщаться с харьковчанами, которые отвели родному городу в комедии особую роль.

В «Слуге народа 2» много Харькова


«Слуга народа-2» – продолжение истории о народном президенте, которая была показана в популярном сериале «Слуга народа». Съемки комедии «Слуга народа-2» проходили в нескольких городах Украины. Фильм рассказывает о том, что сейчас происходит в нашей стране. По сюжету для реализации своих планов главный герой — президент отправляется в поездку по Украине – приезжает в Харьков, Одессу, Запорожье, Львов. Харьков стал первым в этом турне.

Харькова в фильме много, говорит режиссер Алексей Кирищенко, и наш город появился в комедии не случайно. В команде создателей фильма немало харьковчан: сам Алексей Кирищенко, сценарист Юрий Микуленко, актеры Вячеслав Гиндин, Петр Никитин, Сергей Дзялик и Анатолий Лобанов. Более того, в фильме звучит музыка харьковской группы «Танок на майдане Конго».
По словам Алексея Кирищенко, полуторачасовой формат фильма не позволил поместить весь отснятый материал, но параллельно снимался сериал «Слуга народа-2» из 24 серий, в котором создатели планируют показать большую харьковскую линию (сериал выйдет на экраны осенью следующего года). Юрий Микуленко обещает, что в сериале харьковчане увидят вокзал ЮЖД, Зеркальную струю, Пушкинскую, Харьковский национальный академический театр оперы и балета, площадь Конституции с «саркофагом» Исторического музея.

«Если реальные персонажи угадываются, значит, мы попали в точку»


— В каждом городе свои проблемы: в Запорожье — недостроенные мосты, в Одессе — разбитые дороги, городская архитектура, которая не реставрируется, — делится один из авторов сценария «Слуга народа-2» Юрий Микуленко. — Что касается Харькова, я уже 10 лет здесь не живу, и при создании сценария интересовался у харьковских журналистов, что сейчас особенно актуально в городе, что наболело. В фильм вошли, в частности, «дрифтующие» харьковские трамваи, закупленные за баснословные деньги перед Евро-2012 скамейки в метро. 

В то же время в фильме нет пародий и сатиры на конкретных личностей.

— Это сатира на всю систему, на всю ситуацию, которая происходит в стране. И если реальные персонажи в комедии угадываются, значит, мы попали в точку, — говорит Юрий Микуленко.

— Мы не ставили цель сделать карикатуру или пародию — это было бы примитивно, — считает Алексей Кирищенко. — Но сейчас ужасный век — время, когда нет ни стыда, ни чести. Совесть стала таким размытым понятием, как облако в штанах. Люди, которые узнают себя в фильме, с удовольствием будут смеяться, но никаких выводов не сделают. К сожалению, я даже не знаю, сколько фильмов нужно снять и насколько резко должна прозвучать сатира, чтобы что-то изменилось.

— Доходило даже до того, что в первом сезоне нам позвонил некий Иванов и спросил: «Я не пойму — это вы меня имели в виду? Мне это нужно, чтобы понимать, не вызовет ли меня к себе начальство». Мы не преследуем цель изменить политиков. Измениться должно сознание людей, которые выбирают таких политиков, — делится Юрий Костюк.

Создателям комедии было не скучно


— Съемки в Харькове отличались большим комфортом, чем в других городах. Нас очень выручали курсанты Национальной гвардии – они  помогали отбиваться от фанатов Вовы Зеленского. Вокзал — очень сложная для съемки локация, и кроме нашей массовки в 300-400 человек к нам постоянно прибегали люди и, увидев Вову Зеленского, хотели взять у него автограф, сфотографироваться, в конце концов, разорвать его на сувениры, — вспоминает неуемную активность харьковчан Юрий Микуленко. — Был очень смешной случай. Когда мы снимали проезд президента по городу, нас сопровождали полицейские, но каждый раз, когда нужно было остановиться, полицейские подходили к нам фотографироваться, а потом передавали по рации своим коллегам, где находится Зеленский и что с ним можно сфотографироваться. В какой-то момент Зеленский устал от этих фотосъемок и попросил: «Ребята, ну хватит передавать по рации, мы фильм снимать не успеваем».

В Харькове можно снимать даже мистику


Не исключено, что наш город станет площадкой и для других киносъемок.  

— Украина сейчас на распутье: российский контент не в чести, поэтому украинское кино активно развивается, — говорит Юрий Микуленко. — Украина сама по себе — очень красивая локация, у нас есть что снимать, поэтому со временем в Харьков тоже будут приезжать больше для съемок. Это вопрос времени, и для этого в городе есть все: комфорт и радушие принимающей стороны и, по сравнению с Киевом, гораздо лучшие цены на съемки на разных локациях. Наша съемочная группа была в восторге от Харькова — от его чистоты, отреставрированности, подсвеченности. 

Юрий Микуленко признается: Харьков — отличное место для съемок фильмов самых разных жанров. В Харькове есть замечательные уголки, где можно снимать и блокбастеры, и исторические и даже мистические и фантастические фильмы. К слову, сценарист поделился секретной информацией: сейчас «Квартал 95» разрабатывает новый проект — исторический детектив, действие которого будет происходить в двух измерениях — в ХVII столетии и в наше время. Не исключено, что его тоже будут снимать в Харькове.

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