В Харьковской области внедряют энгергосберегающие технологии

На замену окон и дверей в больницах, школах и амбулаториях область получила более 5 млн грн субвенции из госбюджета по программе социально-экономического развития отдельных территорий, сообщает пресс-служба ХОГА
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На днях – до конца года – работы завершатся в Краснокутской ЦРБ: в хирургическом и терапевтическом отделениях, а также частично в лабораторном заменят 58 окон и 4 двери. На эти цели выделили 456 тысяч гривен.
Больше 90 тысяч гривен направили на замену окон и дверей Колонтаевской амбулатории Краснокутского района.
Мероприятия по энергосбережению проведут и на двух объектах в Валковском районе: в Александровской и Шаровской школах заменят по 35 окон и по 2 двери. Как объяснила начальник отдела образования Валковской РГА Виктория Новосел, в районе активно работают над тем, чтобы экономить ресурсы и тепло.
Энергосберегающие мероприятия проведут еще на ряде объектов в районах области. Так, на замену окон и дверей в Петропавловской школе Купянского района направили около 360 тысяч гривен, на работы в лицее в Змиевском районе – почти 570 тысяч, 540 тысяч – на школьное подразделение Бугаевского УВК. На реконструкцию кровли, замену окон и дверей на энергосберегающие, установку децентрализованной системы вентиляции, индивидуального теплового пункта в Лозовской общеобразовательной школе выделили 550 тысяч гривен. Заменят окна и в четырех учебно-воспитательных комплексах Первомайского района (более 420 тысяч гривен), и двух школах Чугуевского (более 600 тысяч). На замену окон в школе Близнюковского района направили почти 460 тысяч гривен, еще около 420 тысяч – на замену окон и дверей в школе Барвенковского района. Работы пройдут и на других объектах.