Дорожная полиция начнет работать в Украине следующим летом

Запуск дорожной патрульной службы в Украине запланирован на лето 2017 года, а завершение ее формирования намечено на конец следующего года.

– Мы ожидаем полноценного функционирования этой службы, начиная с лета, окончательный второй этап формирования должен завершиться в декабре 2017 года, – , сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев.Он отметил, что к функциональным обязанностям сотрудников дорожной полиции будет относится обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства, реагировать на все проявления криминального характера, зафиксированные на участке патрулирования.Кроме того, руководство Нацполиции не ограничивается вопросами создания дорожной полиции. В парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.– После принятия этих законодательных изменений, я вас убеждаю, что вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме, – подчеркнул Констатнтин Бушуев.В департаменте коммуникации Нацполиции напомнили, что в 2017 году планируется запуск дорожной полиции. Кандидатов будут выбирать в два этапа. Для функционирования этого подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников для обеспечения безопасности дорожного движения на трассах международного и национального значения.