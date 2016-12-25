Харьков

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Харьковский ТЮЗ снова хочет поработать с немецкими коллегами

Харьковский ТЮЗ снова хочет поработать с немецкими коллегами
Харьковский театр для детей и юношества хочет показать в Германии свою версию спектакля по роману Сергея Жадана «Депеш мод». Сейчас идет процесс переговоров с немецкой стороной.
Роман Сергея Жадана «Депеш мод» увидел свет в 2004 году, а в 2010-м режиссер Маркус Бартли поставил спектакль на немецкой сцене. В Германии постановка имела большой успех, и Маркуса Бартли и художника Филиппа Кифера родилась смелая идея перенести ее на родную почву — в Харьков, где, собственно, и происходят события романа. Выбор пал на Харьковский театр для детей и юношества. И вот уже больше года спектакль — в репертуаре театра.

Молодым пришлось проходить кастинг


— Эта работа была непривычной для всех: для административного и для технического состава театра, для актеров. Для меня, как директора, был непривычен режим работы, — делится директор Харьковского театра для детей и юношества Андрей Гапанович. — Обычно мы проводим планерки раз в неделю — ставим задачи на этот период, в течение недели контролируем выполнение. А во время работы над спектаклем «Депеш Мод» вместе с режиссером Маркусом Бартли и художником-постановщиком Филипом Кифером мы собирались каждый день и обсуждали задачи на день: немецкие коллеги требовали четкой постановки задач и четкого выполнения. Для молодых актеров работа была необычной еще и тем, что им впервые пришлось участвовать в кастинге в стенах родного театра. Наши режиссеры хорошо знают, кого из актеров на какую роль назначить, а Маркус видел их впервые.

С немецким режиссером не спорили


По словам директора театра, актеры волновались, но режиссер в своем выборе не ошибся. Любопытно, что в спектакле, который немецкий режиссер ставил в Германии, было занято меньше актеров — каждый играл по нескольку ролей. В Харькове немец дал возможность выйти на сцену большему числу участников, хотя некоторые тоже исполняли не одну роль.

Споров с немецким режиссером у актеров не было.

— Молодым актерам всегда интересно работать с разными людьми, — считает Андрей Гапанович. — Чем больше в актерской биографии режиссеров, тем больше он наполнен высоким профессионализмом.

Сегодняшняя молодежь решает такие же проблемы


Харьковский зритель отреагировал на жесткую историю, рассказанную в «Депеш мод», по-разному. Но так или иначе, а спектакль прочно вошел в репертуар театра.

— Постановка пользуется успехом не только в Харькове — в этом мы убедились, когда были на гастролях в Киеве и во Львове, — уверяет директор театра. — Так, «Депеш мод» запланирован у нас на 12 января, и уже почти все билеты проданы. Этот спектакль зритель воспринимает по-разному, но он о молодежи и для молодежи, о понимании своего места во взрослой жизни. И неважно, что речь в спектакле идет о девяностых годах прошлого столетия. Сегодняшняя молодежь решает такие же проблемы. Не случайно после каждого спектакля мы слышим из зрительного зала крики «Браво!».

Коллеги стали друзьями


У тюзовцев — горячее желание снова поработать с немецкими мастерами сцены.

— Не просто желание — мы активно работаем над дальнейшим сотрудничеством, — уточняет Андрей Гапанович. — Сейчас идет процесс переговоров с немецкой стороной по поводу гастролей с «Депеш мод» в Германию и новых совместных постановок. Мы находимся в поиске новых спектаклей, драматургии и очень радует, что желание сотрудничать есть и у нас, и у наших коллег — теперь уже друзей — из Германии.

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