Новогодние рекомендации: как не превратить праздник в бурное выяснение отношений

К сожалению, из-за большой занятости на работе мы редко общаемся – я, муж и дети, и меня немного пугает приближающийся Новый год. Все упрямы, несколько дней нам предстоит провести вместе, а в доме уже разгораются споры, как мы себя развлечем: пойдем на каток или к маме мужа, устроим поход в кино или все-таки отдохнем немного дома. Как не рассориться на Новый год?

Антонина

Пророки в семье не водятся

Ссора вспыхивает как спичка

«А я-то думал...»

Мечты сбываются

— К сожалению, праздники действительно не всегда проходят весело, — отвечает харьковский психолог бизнес-тренер Елена Лысых. — Причина проста: обычно мы большую часть времени проводим на работе, общаемся мало и видимся круглосуточно только в праздники. В преддверии семейного торжества у каждого члена семьи есть и собственное видение, и пожелания к его проведению. А когда сталкивается несколько мнений (например, кто-то хочет просто посидеть дома и посмотреть телевизор, а кто-то мечтает пойти в гости или на новогоднюю елку; кому-то кажется, что во время застолья алкоголя выпили слишком много, а кому-то выпитого кажется недостаточно). Из-за таких разногласий возникают конфликты. Одна из причин раздоров — разные ожидания, вторая — нежелание или неумение услышать собеседника, третья — мы достаточно скептически относимся к мнению близких людей — по принципу «нет пророка в своем отечестве». Если нам что-то предлагают близкие, это не всегда кажется хорошей идеей. Другое дело, если бы эту же идею предложил кто-то из дальних знакомых. Кроме того, причиной ссоры может стать нежелание что-то делать. Хотя праздник по сути общий, у кого-то может возникнуть твердая уверенность, что «это только мой праздник, поэтому все будет так, как хочу я».Семейный спор может разгореться мгновенно. По словам специалиста, если в бизнесе конфликт назревает обычно издалека и не всегда можно распознать его начало, в семье он вспыхивает и разгорается моментально, Во-первых, в семье большинство из нас не привыкли сдерживать свои эмоции. Либо долго себя сдерживают, и конфликт происходит мгновенно из-за какого-то незначительного повода -- как внезапно расправляется сильно сжатая пружина.— Чтобы праздник все-таки прошел в праздничной атмосфере и не превратился в сплошные скандалы (а семейная ссора способна растянуться на продолжительное время), еще до торжества следует собраться и выслушать пожелания всех членов семьи — их мнение об идеальном празднике, — рекомендует Елена Лысых. — Накануне праздника у человека всегда есть собственное видение. И если выходные будут проходить иначе, он будет сравнивать происходящее с картинкой в голове, которая всегда прекраснее, чем реальность, и даже люди в ней радостнее, чем в реальной жизни. Эту картинку родственникам важно «увидеть» заранее.Выслушав ожидания каждого, нужно обозначить, какие из них точно не сбудутся, и аргументировать, почему именно, советует психолог. Например: «Это сделать мы не сможем, потому что не успеем купить билеты на шоу», или «У нас для этого недостаточно денег», или предложить выбор: либо одно, либо другое — соединить оба варианта невозможно. Такой подход, во-первых, поможет избежать ситуации, когда члены семьи будут расстроены и помешают ощутить праздничную атмосферу другим. Во-вторых, это позволит оградить праздник от разговоров по принципу «а я-то думал», «а я-то хотел».Во время семейного круглого стола психолог советует попробовать найти компромиссы, чтобы каждый член семьи получил свою часть радости. Так, если ребенок страстно мечтает увидеть на Новый год Деда Мороза, а семья не может себе позволить оплатить его визит, можно найти выход: например, пригласить Дедушку целым коллективом — в складчину с родителями других детишек из подъезда.Если упрямо настаивать на своей точке зрения, сердиться и психовать, это только усугубит конфликт. Поэтому во время обсуждения нужно постараться быть терпимее друг к другу, показать, как вы цените мнение других.