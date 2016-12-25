Новогодние рекомендации: как не превратить праздник в бурное выяснение отношений

Пророки в семье не водятся
— К сожалению, праздники действительно не всегда проходят весело, — отвечает харьковский психолог бизнес-тренер Елена Лысых. — Причина проста: обычно мы большую часть времени проводим на работе, общаемся мало и видимся круглосуточно только в праздники. В преддверии семейного торжества у каждого члена семьи есть и собственное видение, и пожелания к его проведению. А когда сталкивается несколько мнений (например, кто-то хочет просто посидеть дома и посмотреть телевизор, а кто-то мечтает пойти в гости или на новогоднюю елку; кому-то кажется, что во время застолья алкоголя выпили слишком много, а кому-то выпитого кажется недостаточно). Из-за таких разногласий возникают конфликты. Одна из причин раздоров — разные ожидания, вторая — нежелание или неумение услышать собеседника, третья — мы достаточно скептически относимся к мнению близких людей — по принципу «нет пророка в своем отечестве». Если нам что-то предлагают близкие, это не всегда кажется хорошей идеей. Другое дело, если бы эту же идею предложил кто-то из дальних знакомых. Кроме того, причиной ссоры может стать нежелание что-то делать. Хотя праздник по сути общий, у кого-то может возникнуть твердая уверенность, что «это только мой праздник, поэтому все будет так, как хочу я».
Ссора вспыхивает как спичка
Семейный спор может разгореться мгновенно. По словам специалиста, если в бизнесе конфликт назревает обычно издалека и не всегда можно распознать его начало, в семье он вспыхивает и разгорается моментально, Во-первых, в семье большинство из нас не привыкли сдерживать свои эмоции. Либо долго себя сдерживают, и конфликт происходит мгновенно из-за какого-то незначительного повода -- как внезапно расправляется сильно сжатая пружина.
— Чтобы праздник все-таки прошел в праздничной атмосфере и не превратился в сплошные скандалы (а семейная ссора способна растянуться на продолжительное время), еще до торжества следует собраться и выслушать пожелания всех членов семьи — их мнение об идеальном празднике, — рекомендует Елена Лысых. — Накануне праздника у человека всегда есть собственное видение. И если выходные будут проходить иначе, он будет сравнивать происходящее с картинкой в голове, которая всегда прекраснее, чем реальность, и даже люди в ней радостнее, чем в реальной жизни. Эту картинку родственникам важно «увидеть» заранее.
«А я-то думал...»
Выслушав ожидания каждого, нужно обозначить, какие из них точно не сбудутся, и аргументировать, почему именно, советует психолог. Например: «Это сделать мы не сможем, потому что не успеем купить билеты на шоу», или «У нас для этого недостаточно денег», или предложить выбор: либо одно, либо другое — соединить оба варианта невозможно. Такой подход, во-первых, поможет избежать ситуации, когда члены семьи будут расстроены и помешают ощутить праздничную атмосферу другим. Во-вторых, это позволит оградить праздник от разговоров по принципу «а я-то думал», «а я-то хотел».
Мечты сбываются
Во время семейного круглого стола психолог советует попробовать найти компромиссы, чтобы каждый член семьи получил свою часть радости. Так, если ребенок страстно мечтает увидеть на Новый год Деда Мороза, а семья не может себе позволить оплатить его визит, можно найти выход: например, пригласить Дедушку целым коллективом — в складчину с родителями других детишек из подъезда.
Если упрямо настаивать на своей точке зрения, сердиться и психовать, это только усугубит конфликт. Поэтому во время обсуждения нужно постараться быть терпимее друг к другу, показать, как вы цените мнение других.