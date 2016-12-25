Какая рыба не испортит праздник

. Увлекаться этими рыбками специалисты не советуют. Пангасиус выращивают во Вьетнаме в мутных водах Меконга, в который во время войны в середине прошлого века были вылиты тонны отравляющих веществ. Сначала эту рыбу везли в Евросоюз, но в ряде поставок были обнаружены тяжелые металлы. Сегодня пангасиус поставляется в основном в страны бывшего Союза. С тилапией другая проблема — ее разводят в Китае, где кормят далеко не идеальными кормами с большим содержанием химии.— это обычно фермерский продукт, который для красоты подкармливают кормами с красителями. Можно сухой корм для рыбы смешать с любой пищевой краской и получить даже синего лосося. Поэтому, если хотите разжиться именно дикой рыбой, ищите промыслового шотландского лосося, дальневосточного или же мурманскую семгу. Натуральный цвет рыбы — серовато-бордовый.. Самые лучшие консервы делают сразу после вылова рыбы, поэтому эксперты рекомендуют выбирать баночки, закатанные на Дальнем Востоке, а не где-нибудь в другом месте. В составе хороших консервов под названием «Горбуша в собственном соку» могут быть только рыба и соль.— для приготовления этих консервов используется килька или салака. Перед покупкой посмотрите на дату изготовления. Как утверждают специалисты, самые вкусные делаются осенью или зимой, а вот с апреля по август консервы готовят из замороженной рыбы. Причиной горьковатого привкуса шпрот может быть копчение жидким дымом.лучше всего покупать цельную, приготовленную по ГОСТу. Если рыба продается разделанной на кусочки — она содержит консерванты. Идеальный состав: сельдь, соль и специи. Жабры у рыбы должны быть чистыми, без слизи, глаза — сохранять прозрачность. Желтые пятна свидетельствуют о том, что селедка приготовлена из просроченного сырья или неправильно хранилась.Когда рыба куплена, пора задуматься, как ее хранить. Пресноводная рыба, как правило, сохраняется хуже морской. Не вздумайте хранить свежую (охлажденную) рыбу более трех суток. Дольше можно только в замороженном, вяленом (сушеном), соленом, копченом и консервированном (рыбные консервы и пресервы) виде.Замороженная рыба хранится в среднем 3–4 месяца, многое зависит от метода и скорости заморозки. Вяленая (сушеная) рыба при оптимальных условиях — шесть месяцев. Как долго не портится соленая рыба, зависит главным образом от концентрации соли и от температуры. При низкой температуре (около +2°С) срок хранения может составить до полумесяца, а при комнатной — пару дней. Рыба горячего копчения хранится совсем недолго — не более трех дней. А если использовалось холодное копчение, то срок может увеличиться до трех месяцев (в вакуумной упаковке).Лучше всего сохраняются рыбные консервы — до трех лет в зависимости от вида рыбы, способа консервирования и условий хранения. Срок хранения пресервов обычно не превышает четырех месяцев.